"Вважаю, що день за днем, тиждень за тижнем команда ставатиме кращою. Зараз у нас є хороший план, і ми над ним працюємо. Ми продовжимо це робити, щоб найкращим чином втілити його у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Вірю, що цього року Фенербахче досягне своєї мети.

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Нам потрібно якнайкраще підготуватися до гри з Динамо Київ. Ми хочемо потрапити в Лігу чемпіонів і докладемо всіх зусиль для цього", – цитує гравця збірної Туреччини Fanatik.

Кадіоглу народився в Нідерландах і починав кар'єру в Неймегені, але у 2018 році перебрався у Фенербахче. За стамбульський клуб лівий оборонець, який може закрити весь фланг, зіграв вже 100 матчів, забив 10 голів і віддав 12 асистів.

Поєдинок другого кваліфікаційного раунду ЛЧ Динамо Київ – Фенербахче відбудеться 20 липня у Лодзі. Матч-відповідь – 27 числа у Стамбулі.

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