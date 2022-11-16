Капітан Дженоа періоду Шевченка оголосив про завершення кар'єри
14:05 - Читать на русском
Італійський захисник Доменіко Крішіто більше не виступатиме на професіональному рівні.
Доменіко Крішіто вирішив завершити кар'єру, повідомляє його клуб Торонто. "Настав час повертатися додому та думати про майбутнє", – сказав 35-річний захисник.
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Крішіто перебував у Торонто останні пів року, а перед тим виступав за рідну Дженоа. Доменіко був капітаном команди, яку тренував Андрій Шевченко, хоч і грав тоді мало через травму.
Доменіко провів два десятки матчів за збірну Італії, зокрема на ЧС-2010. 7 сезонів захисник відіграв у Зеніті за криваві гроші Газпрому.
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