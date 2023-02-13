"Як команда підтримує Луческу? Ну як… Ти ж не можеш подзвонити йому та сказати. Він не читає того, що про нього кажуть в українській пресі. Не можна людині, яка прийшла та зробила команду, у період невдач казати, що вона вже застара та що їй потрібно йти. Вважаю, що так не робиться. У нього в Шахтарі було так само, а він після цього виграв Кубок УЄФА.

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Ми коли тренувались у Києві, то потрапили під обстріл. Над базою десь почали збивати ППО. Хлопці кажуть: "Тривога, чуєте вибухи, ходімо в підвал". Практично всі пішли, а він залишився на полі, ходив, дивився на газон", – розповів Сидорчук в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, що Луческу очолив Динамо влітку 2020 року та з того часу виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

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