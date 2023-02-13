Капітан Динамо закликав підтримати Луческу попри невдалі результати: "У нього в Шахтарі було так само"
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук розповів, як Мірча Луческу переживає невдачі на чолі киян та поведінку румуна під час повітряної тривоги.
"Як команда підтримує Луческу? Ну як… Ти ж не можеш подзвонити йому та сказати. Він не читає того, що про нього кажуть в українській пресі. Не можна людині, яка прийшла та зробила команду, у період невдач казати, що вона вже застара та що їй потрібно йти. Вважаю, що так не робиться. У нього в Шахтарі було так само, а він після цього виграв Кубок УЄФА.
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Ми коли тренувались у Києві, то потрапили під обстріл. Над базою десь почали збивати ППО. Хлопці кажуть: "Тривога, чуєте вибухи, ходімо в підвал". Практично всі пішли, а він залишився на полі, ходив, дивився на газон", – розповів Сидорчук в інтерв'ю Sportarena.
Нагадаємо, що Луческу очолив Динамо влітку 2020 року та з того часу виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.
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