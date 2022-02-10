"Дуже хороший суперник, з ними було і приємно грати, і важко одночасно. Нам трохи пощастило, що гравець Депортіво отримав червону картку і ми отримали перевагу, після чого змогли відігратися. Депортіво дуже хотів пройти у наступну стадію, тому й діяв агресивно. Нас тренери також налаштовували на агресивний футбол із перших хвилин.

Депортіво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серія пенальті – 2:3) – відео голів та огляд матчу

Можна сказати, що пропустили два безглузді м'ячі. Не дограли в першому моменті, зупинилися та дивилися на суддю, чи дасть він пенальті чи ні. У другому епізоді дещо помилився Денис Ігнатенко, але в цьому нічого страшного не було. Ми підтримали нашого воротаря. Перший гол ми швидко відіграли, а другий уже після того, як суперник залишився вдесятьох.

Мій гол? Тут скажу лише те, що головний тренер звернув увагу на низьку позиційну гру суперника, що треба різко входити до зони та завдавати таких ударів. Я чекав на свій шанс, щоб увійти в зону і пробити, і в результаті влучив у ціль. Все, що робиться – робиться на краще. Отже, ми були гідні завершити основний час унічию. Суперник теж мав моменти, щоб забити більше.

Чи були впевнені, що Ігнатенко впорається у серії пенальті? Звичайно, ми вірили в Дениса, ми одна команда і завжди підтримуємо один одного. Коли ми зібралися перед серією пенальті в коло, я сказав хлопцям, щоби не переживали, не нервувалися, підходили до м'яча спокійно. Навіть якщо хтось не заб'є – нічого не буде, ніхто не висловлюватиме претензії.

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Чудова атмосфера була, я запам'ятаю цей матч надовго. В Україні стільки вболівальників на матчі Прем'єр-ліги не приходять. Не забитий пенальті Діалло? Тиск трибун позначився, він довго стояв, налаштовувався на удар, воротар постійно по лінії воріт рухався, напевно, заплутав своїми переміщеннями.

Поєдинок з Депортіво чи вихід у складі першої команди? Цей матч мені більше запам'ятався – за атмосферою, за напругою, за емоціями. Але я дуже радий, що вдалося дебютувати за першу команду, хоч і в товариському матчі. Це дорогого варте. Намагатимуся прогресувати далі, щоб повернутися до першої команди. Я вже говорив у одному з інтерв'ю, що неможливо передбачити, до якої стадії ми пройдемо. Ми хочемо пройти якнайдалі, а як вийде – цього я не знаю", – цитує Яцика офіційний сайт Динамо.

До слова, кияни із труднощами переграло Депортіво у боротьбі за путівку в 1/8 фіналу. Ігровий час завершився нічиєю 2:2, а у серії пенальті українці виявились сильнішими.

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