Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що президент Динамо Ігор Суркіс та екс-президент клубу Григорій Суркіс вибачались за поведінку голкіпера Динамо U-19 В'ячеслава Суркіса.

Матч 26-го туру чемпіонату України U-19 між Шахтарем і Динамо (0:1) завершився бійкою. Уже після фінального свистка червону картку отримав голкіпер динамівців В'ячеслав Суркіс. Загалом у матчі було зафіксовано 5 вилучень.

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"Після цього матчу Григорій Суркіс та Ігор Суркіс якраз ходили і вибачались персонально за свого сина і племінника, за його поведінку, його емоції", – сказав Бурбас у ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, 19-річний В'ячеслав Суркіс – син Григорія Суркіса. У цьому сезоні голкіпер юнацької команди киян провів 30 матчів, у яких пропустив 15 голів і 17 разів залишив свої ворота "сухими".

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