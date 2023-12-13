"Почали сезон добре, середина була не дуже. Напевно, правильно буде сказати, що провалили середину. Можливо, десь розслабилися. Зрештою, що сталося, те сталося.

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Кінцівку провели на хорошому рівні. Як ви бачили, вже і бажання з'явилося в грі, і досягали результату з новим тренером. Кожен тренер який приходить, намагається щось змінити. Не скажу, що за Шовковського стали легші тренування", – сказав Буяльський Профутбол Digital.

До слова, зимувати Динамо пішло на п'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи 28 очок. Однак кияни зіграли на три матчі менше, ніж більшість конкурентів. Якщо виграють їх всі, можуть вийти на перше місце.

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