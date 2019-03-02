Капітан Десни Фаворов розповів, завдяки чому можна протистояти Динамо

Капітан Десни Денис Фаворов не боїться Динамо та очікує цікавого матчу з "біло-синіми".

"Чи побоюємося Динамо? Не боїмося, але чекаємо цікавого матчу. Все-таки Динамо – це одна з найкращих команд в чемпіонаті України. Приємно буде перевірити свої сили в матчі з таким суперником. Крім того, це буде свято для уболівальників. Ми будемо старатися, щоб їх порадувати.

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Кияни вже стартували в єврокубках і в чемпіонаті. Видно, що "біло-сині" фізично вже добре готові, набрали форму. Вболівальники Динамо, очевидно, можуть бути задоволені.

Що Десна може протиставити киянам? Подивимося. У нас є характер, морально-вольові якості. Крім того, сподіваємося на допомогу нашого 12-го гравця. Соль? Тренери нам розкажуть і пояснять, як грати проти Динамо. Але у них багато небезпечних гравців крім Соля", – цитує Дениса Фаворова Команда№1.

Поєдинок 20-го туру між Десною та Динамо зіграють сьогодні о 14:00.

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