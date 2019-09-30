Капітан Дербі Каунті вилетів на 15 місяців через п'яну автотрощу

Оборонець англійського Дербі Каунті Річард Кіо має серйозні проблеми зі здоров'ям через власні витівки в стані алкогольного сп'яніння.

Досвідчений центрбек надовго вибув із гри, повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, процес відновлення Кіо від серйозної травми займе 15 місяців. Отже, ірландець вибув до грудня 2020 року. Оборонець ушкодив дві зв'язки в ДТП минулого тижня. 33-річний Кіо випивав із одноклубниками, а потім вирішив проїхатися з вітерцем.

До слова, два його одноклубники були арештовані, оскільки перебували в нетверезому стані. Проти Річарда Кіо, однак, звинувачень не висунули.

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