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Капітан Дербі Каунті вилетів на 15 місяців через п'яну автотрощу

22:51 240 Читать на русском
Капітан Дербі Каунті вилетів на 15 місяців через п'яну автотрощу
Річард Кіо / Reuters

Оборонець англійського Дербі Каунті Річард Кіо має серйозні проблеми зі здоров'ям через власні витівки в стані алкогольного сп'яніння.

Досвідчений центрбек надовго вибув із гри, повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, процес відновлення Кіо від серйозної травми займе 15 місяців. Отже, ірландець вибув до грудня 2020 року. Оборонець ушкодив дві зв'язки в ДТП минулого тижня. 33-річний Кіо випивав із одноклубниками, а потім вирішив проїхатися з вітерцем.

До слова, два його одноклубники були арештовані, оскільки перебували в нетверезому стані. Проти Річарда Кіо, однак, звинувачень не висунули.

Пиячив півночі, сів за кермо – вибув до кінця сезону: капітан Дербі Каунті потрапив у лікарню, а його партнери – під суд

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Англія Річард Кіо Річард Кіо Дербі Каунті Дербі Каунті Автомобілі футболістів футбольні курйози
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