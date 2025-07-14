Капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс зізнався, що не очікував, що Дональд Трамп буде святкувати здобуття трофею разом з командою.

"Я не очікував, що він підійматиме трофей разом з нами, але, мабуть, це показує, наскільки великим є цей турнір. Він просто привітав мене і команду та сказав нам насолоджуватися моментом", – наводить слова Джеймса Бен Джейкобс.

Трамп з’явився на фіналі КЧС в річницю нападу – фанати не стримали емоцій

Додамо, що чинний президент США прибув на гру разом із першою леді Меланією та був присутній у VIP-ложі разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Після матчу Дональд Трамп взяв участь у церемонії нагородження та особисто вручив медалі гравцям обох команд, а також кубок переможцю.

Нагадаємо, лондонський Челсі сенсаційно розгромив ПСЖ (3:0) у фіналі Клубного чемпіонату світу 2025 року.

️ Reece James on Donald Trump. “I wasn’t expecting him to lift the trophy with us, but I guess it shows just how big the tournament is. He just congratulated me and the team and told us to enjoy the moment.” pic.twitter.com/iXQMSVKt6m — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 14, 2025

Челсі виграв Клубний чемпіонат світу-2025, шокувавши ПСЖ трьома голами до перерви – Палмер оформив 2+1