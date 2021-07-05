"Наша національна збірна попрощалася з Євро. Після цього я попрощався з товаришами по команді, яким мав честь бути капітаном. На цьому чемпіонаті я востаннє одягнув майку національної збірної. Мені було нелегко, і хлопці пишуть навіть зараз, але після довгих роздумів я вирішив завершити кар'єру в збірній.

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Я чудово провів цей час. Я був наймолодшим у складі збірної на своєму першому чемпіонаті Європи дев'ять років тому, а зараз на третьому Євро я вже з капітанською пов'язкою. Я завжди цінував, що можу захищати чеські прапори.

Дотепер я жертвував усім заради футболу, а натомість футбол повністю віддячив мені. Але все має свою ціну. У цьому сезоні через клуб та збірну я провів 140 днів далеко від дому на матчах і зборах. Але тепер я хочу проводити набагато більше часу із сім'єю і маленьким сином. Хоча я знаю, що буду сумувати за національною командою, але мені пора йти. Я бажаю хлопцям всього найкращого. А тепер вперед на чемпіонат світу!" – написав Даріда в Instagram.

Додамо, що хавбек Герти відіграв на Євро чотири матчі, допомігши Чехії сенсаційно дістатися чвертьфіналу. Загалом 30-річний гравець провів у футболці національної збірної 76 матчів, відзначився 8 голами.

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