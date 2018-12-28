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Капітан Борнмута Френсіс травмував коліно та вибув на тривалий період

09:37 27 Читать на русском
Капітан Борнмута Френсіс травмував коліно та вибув на тривалий період
Саймон Френсіс / Фото: Sky Sports

Захисник Борнмута Саймон Френсіс не скоро зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Капітан Борнмута Саймон Френсіс у матчі проти Тоттенхема покинув поле на ношах.

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Лікарі провели обстеження футболіста та діагностували розрив хрестоподібних зв'язок коліна, повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст зможе повернутися на поле щонайменше через 6 місяців.

У поточному сезоні Френсіс провів в АПЛ 17 матчів і зробив 2 гольові передачі.

Теги
Англія Борнмут Борнмут Саймон Френсіс Саймон Френсіс
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