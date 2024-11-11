Барселона з іронією сприймає скандальну невдачу в матчі 13-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (0:1).

Рафінья ще не знає, що гол Лєвандовскі вкрадуть / Сайт Ла Ліги

Каталонці зазнали мінімальної поразки, але насправді у них був чистий гол. На 13-й хвилині Лєвандовскі мав "розмочити" рахунок, проте VAR скасував гол. Все через неточність напівавтоматичної системи фіксації офсайдів, яка переплутала ноги форварда Барселони і суперника!

VAR-пограбування Лєвандовскі у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Барселона – 1:0

Головний тренер "кулес" Гансі Флік філософськи сприйняв невдачу, дехто вимагає переграти матч, а Рафінья вдався до мемів. Капітан Барселони опублікував колаж рішення VAR і довжелезних черевиків, в яких мав би вийти Лєвандовскі для правильності такого вердикту.

Попереду 2 тижні паузи на збірні. Барселона дозволила Реалу наблизитися на відстань 6 очок, але в мадридців ще є гра в запасі.

Барселона сенсаційно програла Сосьєдаду – епічна помилка VAR пограбувала Лєвандовскі, Кубо знищив оборону Фліка