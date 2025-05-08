Барселона продовжує шукати винних після прикрого вильоту у півфіналі Ліги чемпіонів від Інтера (3:4).

Одним з головних антигероїв у складі "кулес" став Рональд Араухо. Уругваєць замінив Іньїго Мартінеса на 76-й хвилині і своєю невпевненою грою посприяв 2 голам Інтера. Минулоріч Араухо також "допоміг" Барсі вилетіти з ЛЧ. Центрбек отримав раннє вилучення в матчі-відповіді чвертьфіналу проти ПСЖ та дивився, як його партнерів громлять 4:1.

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Черговий провальний виступ Рональда неабияк розлютив Фліка, інформує El Nacional. Головний тренер Барселони упродовж всього сезону не надто довіряє травматичному уругвайцю, роблячи ставку на пару Кубарсі-Іньїго.

Ймовірно, помилки на вагу вильоту з ЛЧ стануть останньою краплею. Барселона влітку шукатиме покупця на Араухо, а на виручені кошти придбає іншого захисника. Уругваєць ще в січні був близький до трансферу в Ювентус, але в підсумку продовжив контракт до 2031 року.

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