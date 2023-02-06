Серхіо Бускетс розтягнув зв'язки щиколотки і вибув на невизначений термін.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс пропустить щонайменше першу зустріч з Манчестер Юнайтед у рамках плей-офф раунду Ліги Європи. Як інформує офіційний сайт каталонського клубу, Бускетс розтягнув зв'язки щиколотки. Термін його відновлення клуб не називає.

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Водночас сайт Sport.es впевнений, що йдеться про двотижневе перебування гравця в лазареті.

Цю травму Бускетс отримав на 7-й хвилині матчу 20-го туру чемпіонату Іспанії з Севільєю після зіткнення з форвардом суперника Юссефом Ен-Несірі.

Наступними матчами Барселони стануть зустрічі з Вільярреалом (12 лютого), Манчестер Юнайтед (16 лютого), Кадісом (19 лютого) і знову Манчестер Юнайтед (23 лютого).

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