Хавбек АЗ Тьон Копмейнерс показав дива техніки у матчі 16 туру Ередивізі проти ПСВ (3:1).

Капітан алкмаарців відкрив рахунок з пенальті на 31 хвилині, а на 39-ій оформив один з найкрасивіших голів сезону.

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Єспер Карлссон з кутового подав на ближню стійку, де вже чатував Копмейнерс. Хавбек АЗ першим дотиком п'яти відправив м'яча за комірець шокованому голкіперу ПСВ Мвого. Після перерви команди обмінялися голами, і гості відсвяткували перемогу 3:1.

Нагадаємо, АЗ став "жертвою" Динамо у третьому раунді кваліфікації поточної Ліги чемпіонів.

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