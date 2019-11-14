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Капітан Айнтрахта, який збив з ніг тренера Фрайбурга, отримав сувору дискваліфікацію

00:09 52 Читать на русском
Капітан Айнтрахта, який збив з ніг тренера Фрайбурга, отримав сувору дискваліфікацію
Давід Абрахам / Фото з відкритих джерел

Брутальний вибрик проти тренера суперника залишив гравця Айнтрахта Давіда Абрахама без футболу на сім тижнів.

77’ Нільс Петерсен
90+9’ Вінченцо Гріфо
 
Желсон Фернандес 45+1’
45+1’ Желсон Фернандес
77’ Нільс Петерсен
90+9’ Вінченцо Гріфо

Гравець німецької команди Давід Абрахам більше не зможе керувати своєю командою на полі у цьому році – капітан Айнтрахта за інцидент у матчі 11-го туру проти Фрайбурга був дискваліфікований на сім тижнів. Окрім того, 33-річний аргентинський футболіст оштрафований на 25 тисяч євро, повідомляє RTL.de.

Форвард Айнтрахта брутально завалив тренера Фрайбурга і спровокував масову сутичку

Нагадаємо, наприкінці матчу проти Фрайбурга, форвард Айнтрахта на високій швидкості влетів у наставника господарів Крістіана Штрайха. Від удару 54-річний фахівець завалився на газон, а запасні гравці Фрайбурга одразу налетіли на Абрахама. Бійки вдалось уникнути, а запального нападника арбітр вилучив. До слова, Фрайбург у цьому матчі переміг з мінімальним рахунком 1:0.

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