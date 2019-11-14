Капітан Айнтрахта, який збив з ніг тренера Фрайбурга, отримав сувору дискваліфікацію

Брутальний вибрик проти тренера суперника залишив гравця Айнтрахта Давіда Абрахама без футболу на сім тижнів.

Гравець німецької команди Давід Абрахам більше не зможе керувати своєю командою на полі у цьому році – капітан Айнтрахта за інцидент у матчі 11-го туру проти Фрайбурга був дискваліфікований на сім тижнів. Окрім того, 33-річний аргентинський футболіст оштрафований на 25 тисяч євро, повідомляє RTL.de.

Форвард Айнтрахта брутально завалив тренера Фрайбурга і спровокував масову сутичку

Нагадаємо, наприкінці матчу проти Фрайбурга, форвард Айнтрахта на високій швидкості влетів у наставника господарів Крістіана Штрайха. Від удару 54-річний фахівець завалився на газон, а запасні гравці Фрайбурга одразу налетіли на Абрахама. Бійки вдалось уникнути, а запального нападника арбітр вилучив. До слова, Фрайбург у цьому матчі переміг з мінімальним рахунком 1:0.

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