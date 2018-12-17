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Капітан Айнтрахта Рус, який подолав рак яєчок, продовжив контракт із суперником Шахтаря

22:51 79 Читать на русском
Капітан Айнтрахта Рус, який подолав рак яєчок, продовжив контракт із суперником Шахтаря
Марко Рус / ФК Айнтрахт

Оборонець франкфуртського Айнтрахта Марко Рус перепідписав угоду з "орлами".

Капітан франкфуртців продовжив контракт із клубом ще на рік, повідомляє офіційний сайт Айнтрахта.

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Отже, Рус гратиме на Комерцбанк-арені мінімум до літа 2020 року. Попередня угода 33-річного захисника завершувала дію після сезону 2018/19. Цікаво, що Марко приєднався до Айнтрахта в 11-річному віці та провів у Франкфурті майже всю кар'єру (за винятком півтора років у складі Вольфсбурга).

У 2016 році у Марко Руса виявили рак яєчок, але за три місяці він зумів повністю побороти хворобу та повернутися на поле. Напередодні новий однорічний контракт із "орлами" підписав ще один ветеран – японець Макото Хасебе.

Нагадаємо, що франкфуртський Айнтрахт є суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі цієї стадії турніру відбудуться в лютому.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

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