Капітан Аякса, яким цікавиться Барселона, розповів про схожість із захисником каталонців Піке

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт заявив, що він схожий на колегу по амплуа з Барселони Жерара Піке.

"Я схожий на Піке. Мені теж подобається доводити м'яч до гравців лінії атаки. Я сильний при грі в обороні. Як і Жерар, я починав грати у футбол на позиції півзахисника.

Стали відомі 5 претендентів на нагороду Golden Boy-2018

До того ж стиль гри Аякса схожий на стиль Барселони – високий пресинг, високе розташування лінії оборони і перевага над суперниками за відсотком володіння м'ячем", – цитує де Лігта Marca з посиланням на інтерв'ю журналу ELF Voetbal Magazine.

Раніше повідомлялося, що Барселона зацікавлена ​​в придбанні де Лігта. На 19-річного голландського футболіста претендують Парі Сен-Жермен, Інтер, Рома та ще кілька європейських грандів.

Нідерланди – найцікавіша збірна планети: вони мають послідовника Хаві та ще 3 секрети успіху