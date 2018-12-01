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Капітан Аякса, яким цікавиться Барселона, розповів про схожість із захисником каталонців Піке

17:56 56 Читать на русском
Капітан Аякса, яким цікавиться Барселона, розповів про схожість із захисником каталонців Піке
Маттейс Де Лігт / фото із соцмереж

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт заявив, що він схожий на колегу по амплуа з Барселони Жерара Піке.

"Я схожий на Піке. Мені теж подобається доводити м'яч до гравців лінії атаки. Я сильний при грі в обороні. Як і Жерар, я починав грати у футбол на позиції півзахисника.

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До того ж стиль гри Аякса схожий на стиль Барселони – високий пресинг, високе розташування лінії оборони і перевага над суперниками за відсотком володіння м'ячем", – цитує де Лігта Marca з посиланням на інтерв'ю журналу ELF Voetbal Magazine.

Раніше повідомлялося, що Барселона зацікавлена ​​в придбанні де Лігта. На 19-річного голландського футболіста претендують Парі Сен-Жермен, Інтер, Рома та ще кілька європейських грандів.

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Теги
Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Барселона Барселона Аякс Аякс Іспанія Жерар Піке Жерар Піке
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