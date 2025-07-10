Єрай Лопес повідомив в Instagram, що його тест на допінг дав позитивний результат. "Кілька тижнів тому мені повідомили, що мій допінг-тест УЄФА після першого матчу півфіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед дав позитивний результат. Ця новина стала для мене величезним ударом, і я, чесно кажучи, не міг у це повірити, враховуючи, що я ніколи в житті не вживав заборонених речовин.

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Після того, як я переміг хворобу, я вже багато років проходжу лікування від алопеції. Після розгляду справи ми дійшли висновку, що позитивний результат був обумовлений ненавмисним прийомом мною препарату від випадіння волосся, що містить заборонену речовину. Дисциплінарне провадження наразі перебуває на стадії розслідування і є конфіденційним, тому я тимчасово відсторонений від гри і не маю права робити будь-які подальші публічні заяви.

Хочу висловити вам усім глибоке співчуття стосовно ситуації, що склалася, але за підтримки клубу я працюю над своїм захистом, впевнений, що зможу повернутися на поле якомога швидше. Як тільки процес завершиться, я надам усі необхідні пояснення.

Я хочу подякувати Атлетіку за підтримку і допомогу з самого початку і висловити свою довіру системі правосуддя і спортивним установам", – написав захисник.

Зазначимо, що Єрай поборов рак, після чого у нього почалися проблеми з випадінням волосся.

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