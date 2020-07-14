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Капітан Аталанти став найкращим гравцем місяця в Серії А

06:00 - Читать на русском
Капітан Аталанти став найкращим гравцем місяця в Серії А
Алехандро Гомес / фото: Аталанта

Півзахисник Аталанти Алехандро Гомес дуже продуктивно провів перший футбольний місяць після карантину.

Серія А повернулася з карантину 20 червня. Відтоді Аталанта провела сім матчів, у яких капітан бергамасків віддав 6 результативних передач, що допомогло його команді здобути 6 перемог та зіграти внічию проти Ювентуса.

Гомес встановив рекорд століття в Серії А

Керівництво Серії А визнало аргентинського хавбека найкращим гравцем чемпіонату Італії в червні, повідомляє офіційний сайт організації.

"Аталанта – одна з найкрасивіших історій нашого чемпіонату, і ніхто не презентує цінності цієї команди краще, ніж капітан. Папу Гомес проводить незвичайний сезон", – сказав Луїджі Де Сієрва, генеральний директор Серії А.

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Теги
Італія Аталанта Аталанта Серія А Алехандро Папу Алехандро Папу Гомес
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