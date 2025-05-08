"Ми налаштувалися як слід, добре розпочали гру, домінували, мали імпульс і створили кілька чудових моментів. Зрештою, цього було недостатньо. Я думаю, що між штрафними майданчиками ми діяли добре, а в самому штрафному нам чогось бракувало у двох матчах. Віддаємо належне їхньому воротарю, який зробив кілька чудових сейвів.

Піжонський пенальті Вітіньї у відеоогляді матчу ПСЖ – Арсенал – 2:1

Нам потрібно вчитися на цьому. Ми робимо багато хорошого, але цього недостатньо, особливо перед воротами, де й вирішуються результати матчів. Саме тут ми повинні бути ще гострішими. Ми хочемо використати цей біль і повернутися ще сильнішими", – цитує Едегора прес-служба УЄФА.

Додамо, що Арсенал мав кращий показник очікуваних голів у обох півфіналах проти ПСЖ, однак "каноніри" жодного разу не були попереду на табло.

ПСЖ вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, перегравши Арсенал у драматичному матчі-відповіді