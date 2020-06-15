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Капітан Альбасете: Зозуля робив деякі жести, які провокували фанатів Райо Вальєкано

13:15 802 Читать на русском
Капітан Альбасете: Зозуля робив деякі жести, які провокували фанатів Райо Вальєкано
Роман Зозуля у складі Альбасете / офіційний сайт клубу

Голкіпер "механічного сиру" Томеу Надаль пригадав конфлікт Романа Зозулі з фанатами Райо Вальєкано, через який було зірвано матч чемпіонату Іспанії.

Як відомо, 15 грудня 2019 року матч Райо Вальєкано – Альбасете був перерваний після першого тайму через образи фанатів господарів на адресу Романа Зозулі, які назвали українця нацистом. Поєдинок був дограний лише кілька днів тому. В Іспанії той матч вже назвали найдовшим в історії футболу.

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Капітан Альбасете Томеу Надаль пригадав той інцидент за участю Зозулі. На його думку, український форвард теж певною мірою був неправим.

"Всі ці розмови не йдуть на користь футболу. Політика повинна бути відокремленою від спорту. Я б не хотів, щоб ми увійшли в історію як учасники найдовшого матчу. Нікому не подобається бути в такій ситуації. Сподіваюся, такого більше не повториться.

Гра була припинена не через відмову Альбасете повернутися на поле після пісень фанів Райо. У звіті судді зазначено, що начальник охорони стадіону не міг гарантувати фізичну безпеку командам. Це було спільне рішення працівників стадіону та поліції. Ми не мали до цього ніякого відношення. Ми хотіли грати, але нас запевнили, що не можуть гарантувати безпеку.

Цей епізод вплинув на Зозулю. Він робив деякі жести, які провокували їх. Цього не слід робити. Але всі ми люди, іноді відбуваються ситуації, які збивають нас із пантелику. Інстинкти змушують нас діяти так, як би ми не вчинили в звичайній ситуації.

В цьому випадку Зозуля відреагував на провокацію, на яку він не повинен був звертати увагу. Але про це треба забути", – цитує голкіпера Sport.es.

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Головне Іспанія футбольні фанати Зозуля скандал Райо Вальєкано Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Томеу Надаль Томеу Надаль Райо Вальєкано Райо Вальєкано
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