Капелло заявив, що Лукаку – не гравець світового класу

Легендарний тренер оцінив старт італійських грандів у поточному сезоні.

"Найбільше мене вразив Ювентус, особливо в першому таймі матчу з Наполі. При цьому гра неаполітанців в обороні мене розчарувала.

"Якщо тебе намагаються образити – отже, бояться та поважають", – ультрас Інтера підтримали Лукаку

Всі інші команди зіграли добре в першому турі і погано в другому. Мені також сподобався Лаціо – команда непогано виступила в обох матчах. Лукаку – хороший гравець і непогано рухається. Він забив два голи – з пенальті і після помилки воротаря. Ромелу корисний на полі, але він – не футболіст світового класу", – сказав Капелло в ефірі Radio Deejay.

Нагадаємо, цього літа міланський Інтер заплатив Манчестер Юнайтед 65 мільйонів євро за 26-річного нападника збірної Бельгії.

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