"Я вважаю, що несправедливо, коли одні команди мають підтримку уболівальників в домашніх матчах, а інші – ні. УЄФА має керуватися своїми правилами, а не рішеннями місцевої влади.

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Наприклад, в Італії вболівальники на всіх матчах під забороною, і всі домашні поєдинки італійських команд проходять при порожніх трибунах. А ось в недавньому матчі Інтера проти Шахтаря в Києві УЄФА дав перевагу господарям, оскільки на трибуни пропустили 15 000 уболівальників. А це суттєво. Виходить, що такі команди, як Шахтар, Динамо Київ, Порту і інші отримують перевагу, а це неправильно", – цитує Капелло видання Football Italia.

Нагадаємо, Шахтар на власному полі розписав бойову безгольову нічию у непростому матчі з Інтером. Після двох турів "гірники" лідирують у групі В з 4-ма очками, замикає квартет Реал. У наступному турі Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з Борусією М.

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