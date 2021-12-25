"Я говорив, що, повернувшись до Ювентуса, Аллегрі стане "парасолькою", на яку впаде вся критика. Так воно й сталося. У нього була пропозиція від Реала, але він обрав стати "парасолькою" в Ювентусі.

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Він зробив кілька помилок, йому знадобився деякий час, щоб зрозуміти, що робити, але шлях, який він вибрав для себе, найкращий. Макс завжди знає, куди йти. Він мав пропозицію від Реала, і це був ідеальний час для переїзду в Мадрид.

Припустимо, Ювентус був зручним вибором. За кордоном все складніше. Аллегрі здається трохи лінивим, він не зацікавлений у переїзді, він вважає за краще, щоб Ліворно був поруч", – цитує Капелло Football Italia.

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