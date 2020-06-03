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Капелло став на захист Гасперіні – тренера Маліновського звинуватили у халатному ставленні до коронавірусу

10:04 167 Читать на русском
Капелло став на захист Гасперіні – тренера Маліновського звинуватили у халатному ставленні до коронавірусу
Джан П'єро Гасперіні / фото: Аталанта

Колишній головний тренер низки топ-клубів Фабіо Капелло підтримав наставника Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

"Все це здається мені перебільшеним. Я вважаю, що Гасперіні не зробив нічого поганого. Можливо, в той час він думав, що у нього простий грип. Зрештою, лише кілька днів тому він дізнався, що у нього був коронавірус", – наводить слова Капелло Football Italia.

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Напередодні Гасперіні повідомив, що на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Валенсією він приїхав, вже будучи зараженим коронавірусом. Після цього іспанський клуб опублікував заяву, в якій розкритикував наставника Аталанти за те, що той наражав на небезпеку зараження інших учасників поєдинку.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта – Валенсія назвали біологічною бомбою. За сумою двох ігор бергамаски обіграли "кажанів" із загальним рахунком 8:4 і вийшли у чвертьфінал ЛЧ.

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Теги
коронавірус Фабіо Капелло Фабіо Капелло Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта Аталанта Італія
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