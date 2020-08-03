Капелло назвав італійця, який виграє "Золотий м'яч" – його тренує Фонсека

"Ніколо володіє неймовірною міццю і темпом. Мені він подобається, тому що всі його якості перебувають на найвищому рівні – сила, якість і темп. Є гравці, які володіють великим потенціалом, але вони не такі, як він.

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Подивіться на його передачу Дієго Перотті в матчі з Ювентусом. Він протягнув м'яч з середини поля до краю штрафного, при цьому зберіг голову холодною і віддав точний пас. Це означає, що у нього відмінне бачення поля і гарне почуття м'яча.

Не бачу поки жодного молодого гравця, який був би таким же хорошим, як Дзаньйоло. Вважаю, у нього є потенціал, щоб виграти "Золотий м'яч", – наводить слова Капелло Sky Sport Italia.

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