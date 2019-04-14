Капелло назвав фаворитів Ліги чемпіонів

Відомий італійський фахівець Фабіо Капелло вважає Манчестер Сіті та Ювентус головними фаворитами цьогорічної Ліги чемпіонів.

"З початку сезону моїм фаворитом був Манчестер Сіті. Але у важливих матчах Ліги чемпіонів команда не грає так, як в Прем'єр-лізі.

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Ювентус також варто назвати фаворитом, але їм варто бути обережними з Аяксом. Ці хлопці нікого не бояться, вони довели це в середу в Амстердамі і на Сантьяго Бернабеу", – цитує Капелло Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що у перших чвертьфінальних матчах Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на виїзді поступився Тоттенхему (1:0), а Ювентус розписав нічию з Аяксом (1:1). Матчі-відповіді зіграють у вівторок, 16 квітня.

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