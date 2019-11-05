Капелло: На місці Аллегрі очолив би Манчестер Юнайтед

Відомий італійський наставник Фабіо Капелло дав пораду своєму колезі Массіміліано Аллегрі щодо вибору клубу.

"Аллегрі чудово підійшов би мюнхенській Баварії. Хоча я не знаю, чи будуть раді італійському фахівцеві у Німеччині після Анчелотті.

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Звичайно, англійська Прем'єр-ліга буде цікавим варіантом для нього. Це той чемпіонат, який дозволяє тренеру розвиватися. Якби я був на місці Аллегрі, я б пішов в Манчестер Юнайтед", – цитує Капелло Football Italia.

Чинний наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер може бути звільнений зі своєї посади через невдалий старт сезону для "червоних дияволів". За інформацією ЗМІ, головним претендентом на його заміну є екс-тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

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