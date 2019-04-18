Капелло: Мені стало відомо, скільки Реал збирається витратити на трансфери цього літа

Колишній тренер мадридського Реала Фабіо Капелло розповів, яку запаморочливу суму "вершкові" готові витратити на підсилення складу цього літа.

"Мені розповіли, що мадридський Реал готовий витратити 500 млн євро на трансфери. Я був у Барселоні цього тижня, і дехто із працівників Реала, який добре знає ситуацію, розповів мені про це", – поділився Капелло в коментарі Sky Sports Italy.

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Нагадаємо, що Реалу приписують предметний інтерес до таких зіркових гравців, як Еден Азар, Поль Погба та Кіліан Мбаппе. Саме вони є головними цілями мадридців на наступне трансферне вікно.

Додамо, що Фабіо Капелло двічі очолював мадридський Реал у сезонах 1996/97 та 2006/07.

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