"Думаю, що Мессі залишиться в Барселоні. Не вірю, що ПСЖ збирається витрачати такі великі гроші на трансфер. Фаворитом в боротьбі за пост президента Барселони є Лапорта, і у нього дуже хороші відносини з Мессі. Ліонель обожнює Барселону, там всі його люблять.

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Не думаю, що є шанс побачити аргентинського нападника в ПСЖ. З Лапортою він буде зосереджений на побудові найкращого проекту", – цитує Капелло Sky Sport Italia.

Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з каталонцями завершується вже влітку, і аргентинець поки не спішить продовжувати співпрацю. Під час літнього трансферного вікна Мессі вже виявляв бажання попрощатись з Барсою.

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