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Канте звинуватив колишнього агента у вимаганні грошей – хавбеку Челсі погрожували зброєю

19:19 275 Читать на русском
Канте звинуватив колишнього агента у вимаганні грошей – хавбеку Челсі погрожували зброєю
Н'Голо Канте / Фото ФК Челсі

Хавбек збірної Франції Н'Голо Канте став жертвою футбольних шахраїв.

Н'Голо Канте мав конфлікт зі своїм колишнім іміджевим агентом Рашидом Саадною, повідомляє L’Equipe.

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Француз перейшов у 2016-му з Лестера в Челсі за 35 млн євро, на той час хавбек вже працював з новим агентом Абделькарімом Дюа. Саадну це не влаштувало, і він вимагав від Канте частину грошей від трансферу, привівши на зустріч з футболістом свого озброєного брата.

"Я даю тобі вибір. Ти припиниш працювати з Дюа. Я не жартую. Або ти припиниш з ним працювати, або я вирішу питання по-своєму. Крапка", – цитує слова Рашида у розмові з Канте Mediapart.

Сам агент заперечує, що робив подібні заяви.

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Теги
Англія Трансфери Челсі Челсі Челсі Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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