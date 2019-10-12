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Канте зазнав пошкодження у збірній Франції

11:56 180 Читать на русском
Канте зазнав пошкодження у збірній Франції
Н'Голо Канте / Reuters

Хавбек збірної Франції Н'Голо Канте травмувався перед матчем відбору на Євро-2020 проти Ісландії.

 

Півзахисник Челсі зазнав пошкодження на передматчевому тренуванні, інформує GFFN.

Збірна Франції втратила Мбаппе перед матчами проти головних конкурентів у відборі на Євро-2020

Канте повинен був вийти у стартовому складі французів, однак Дідьє Дешаму довелося робити заміну за кілька хвилин до початку зустрічі проти Ісландії. Замість переможця Ліги Європи на поле вийшов хавбек Тоттенхема Мусса Сіссоко.

Нагадаємо, що Канте пропустив старт поточного сезону через проблеми з коліном.

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Теги
Євро-2020 Челсі Челсі Франція Франція Н'Голо Канте Н'Голо Канте Ісландія - Франція
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