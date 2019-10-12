Канте зазнав пошкодження у збірній Франції

Хавбек збірної Франції Н'Голо Канте травмувався перед матчем відбору на Євро-2020 проти Ісландії.

Півзахисник Челсі зазнав пошкодження на передматчевому тренуванні, інформує GFFN.

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Канте повинен був вийти у стартовому складі французів, однак Дідьє Дешаму довелося робити заміну за кілька хвилин до початку зустрічі проти Ісландії. Замість переможця Ліги Європи на поле вийшов хавбек Тоттенхема Мусса Сіссоко.

Нагадаємо, що Канте пропустив старт поточного сезону через проблеми з коліном.

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