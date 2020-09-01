Канте визначився зі своїм майбутнім – на нього полює Інтер
Півзахисник Челсі Н'Голо Канте прийняв рішення, у якому клубі продовжить кар'єру.
Канте планує залишитись у Челсі та поборотись за місце в основному складі команди, повідомляє Goal.
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Основним претендентом на француза є Інтер, який готує серйозну пропозицію. Лемпард також не бажає прощатись із хавбеком та демонструє, що розраховує на нього – Канте виводив команду з капітанською пов'язкою на останні товариські зустрічі за відсутності Сесара Аспілікуети.
До слова, Н'Голо провів 28 поєдинків у складі Челсі в минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи. Додамо, що опорник пропустив близько половини матчів "синіх" у сезоні 2019/20.
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