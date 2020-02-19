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Канте вилетів на кілька тижнів – хавбек не допоможе Челсі у поєдинках проти Баварії

19 лютого 23:00 107 Читать на русском
Канте вилетів на кілька тижнів – хавбек не допоможе Челсі у поєдинках проти Баварії
Н'Голо Канте / Фото Metro

Надійшли погані новини від медичного штабу Челсі.

 

Ключовий хавбек Челсі Н'Голо Канте отримав м'язову травму та буде змушений пропустити близько трьох тижнів, повідомляє L’Equipe.

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28-річний француз зазнав травми у матчі проти Манчестер Юнайтед (2:0). Таким чином Н'Голо не зіграє у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який заплановано на 25 лютого.

В поточному сезоні АПЛ, Канте провів 18 поєдинків, в яких відзначився трьома голами.

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Теги
Англія Челсі - Баварія Челсі Челсі Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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