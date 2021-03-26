Канте відчув дискомфорт у лівому стегні наприкінці поєдинку зі збірною України. Наступного дня футболіст пройшов поглиблений медогляд, який виявив невелике запалення сухожилля.

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Як повідомляє прес-служба збірної Франції, Канте пропустить решту березневого збору команди. Н'Голо вже вирушив у розташування свого клубу, і пройде відновлення у медичному центрі Челсі. Дідьє Дешам не буде викликати у збірну нових футболістів.

Нагадаємо, французи розпочали кваліфікацію на ЧС-2022 нічиєю у домашньому матчі проти України. До кінця березня Ле бльо проведуть ще два поєдинки – з Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

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