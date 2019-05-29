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Канте точно не вийде в основі на матч проти Арсенала, – журналіст

16:05 202 Читать на русском
Канте точно не вийде в основі на матч проти Арсенала, – журналіст
Н'Голо Канте / Reuters

Лондонському Челсі у матчі з Арсеналом доведеться обходитись без півзахисника Н'Голо Канте.

 

Інсайдом щодо складу "аристократів" поділився журналіст Goal Нізаар Кінселла, який спеціалізується саме на Челсі.

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28-річний хавбек не зможе вийти на поле в основі. При цьому невідомо, чи взагалі потрапить француз у заявку на сьогоднішню гру. Цілком імовірно, що тренерський штаб вирішить не ризикувати його здоров'ям і Канте залишиться поза списком 18-ти обраних.

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Нагадаємо, фінал Ліги Європи відбудеться вже сьогодні на Олімпійському стадіоні в Баку.

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Челсі Челсі Челсі - Арсенал Ліга Європи Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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