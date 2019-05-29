Канте точно не вийде в основі на матч проти Арсенала, – журналіст

Лондонському Челсі у матчі з Арсеналом доведеться обходитись без півзахисника Н'Голо Канте.

Інсайдом щодо складу "аристократів" поділився журналіст Goal Нізаар Кінселла, який спеціалізується саме на Челсі.

Саррі психонув і покинув тренування Челсі перед фіналом Ліги Європи

28-річний хавбек не зможе вийти на поле в основі. При цьому невідомо, чи взагалі потрапить француз у заявку на сьогоднішню гру. Цілком імовірно, що тренерський штаб вирішить не ризикувати його здоров'ям і Канте залишиться поза списком 18-ти обраних.

Челсі – Арсенал: прес-конференція Мауріціо Саррі перед фіналом Ліги Європи

Нагадаємо, фінал Ліги Європи відбудеться вже сьогодні на Олімпійському стадіоні в Баку.