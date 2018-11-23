Канте став найвисокооплачуванішим гравцем в історії Челсі

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте відповідно до умов нового контракту отримуватиме 290 тисяч фунтів на тиждень. Це рекордна зарплата в історії лондонського клубу.

Челсі задля збереження в команді Н'Голо Канте пішов на відчайдушний крок. Після продовження угоди з клубом зарплата 27-річного француза складає 290 тисяч фунтів на тиждень.

Канте підписав новий контракт з Челсі

Ще ніколи жоден гравець в історії Челсі не отримував подібних грошей, повідомляє Goal.com.

Нагадаємо, нова угода Канте розрахована до літа 2023 року. Француз виступає за Челсі з 2016 року, перейшовши з Лестера. У складі лондонців Канте став чемпіоном Англії та переможцем Кубка Англії. В поточному сезоні Канте провів 12 матчів в АПЛ та забив 1 гол.

Тостер для матері, молочний напій, цементна компанія: як витрачали перші серйозні гроші зіркові гравці