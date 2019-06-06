toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - СЕРБІЯ НІДЕРЛАНДИ - АНГЛІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРИ

Канте пропустить матчі кваліфікації Євро-2020 проти Туреччини та Албанії

23:03 37 Читать на русском
Канте пропустить матчі кваліфікації Євро-2020 проти Туреччини та Албанії
Н'Голо Канте / Reuters

Півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте травмувався і покинув табір команди.

 

Н'Голо Канте не зможе допомогти французькій збірній у наступних матчах відбору Євро-2020 проти Туреччини та Андорри, повідомляє офіційний твіттер команди.

Дешам оголосив заявку збірної Франції на матчі проти Туреччини та Андорри

Після консультації з медичним персоналом, тренер збірної Франції Дідьє Дешам вирішив не брати Н'Голо з командою в Туреччину. Таким чином, Канте вже завтра залишить табір національної збірної.

Нагадаємо, збірна Франції зустрінеться з Туреччиною та Андоррою у рамках кваліфікації Євро-2020 8 та 11 червня відповідно.

Товариські матчі: суперник збірної України Люксембург здійснив класний камбек проти Мадагаскару, Франція здолала Болівію

blog_ava
Неймар звинувачується у згвалтуванні: у мережі з'явилось відео скандального інциденту
10:10
6299
Теги
Н'Голо Канте Н'Голо Канте Євро-2020 Туреччина - Франція Франція Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
50
хв
Колумбія U-20
16:30
Україна U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук