Канте пропустить матчі кваліфікації Євро-2020 проти Туреччини та Албанії

Півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте травмувався і покинув табір команди.

Н'Голо Канте не зможе допомогти французькій збірній у наступних матчах відбору Євро-2020 проти Туреччини та Андорри, повідомляє офіційний твіттер команди.

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Після консультації з медичним персоналом, тренер збірної Франції Дідьє Дешам вирішив не брати Н'Голо з командою в Туреччину. Таким чином, Канте вже завтра залишить табір національної збірної.

Нагадаємо, збірна Франції зустрінеться з Туреччиною та Андоррою у рамках кваліфікації Євро-2020 8 та 11 червня відповідно.

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