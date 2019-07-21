Канте покинув збори Челсі в Японії

Півзахисник лондонського Челсі Н'Голо Канте змушений був достроково завершити тренувальні збори з командою.

Французький хавбек полетів до Англії, повідомляє офіційний сайт Челсі.

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Канте змушений був повернутися додому через травму. На Туманному Альбіоні він продовжить відновлення від ушкодження коліна, якого зазнав ще наприкінці сезону 2018/19. Зокрема, через нього він пропустив останні тури АПЛ.

Упродовж трьох сезонів Н'Голо Канте фактично є незамінним виконавцем у середній лінії "синіх". У його активі 142 матчі (8 м'ячів) у всіх турнірах за Челсі.

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