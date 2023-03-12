Як повідомляє Lessentiel з посиланням на розслідування France Football, деякі знайомі Канте втягнули футболіста в розбирання між неофіційними агентами. Частина з них пов'язані з криміналітетом.

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Зокрема, в 2017 році зловмисник насильно затягнув Н'Голо до автомобіля, приставив пістолет до коліна та змусив його підписати документ, який зобов'язує його змінити представника. Ці так звані агенти продовжують отримувати вигоду з виступів Канте і зараз.

"Протягом багатьох років у його житті були люди, які кружляли навколо нього, наче стерв'ятники", – зауважив один з колишніх партнерів Канте. "Для його психічного здоров'я було б краще, якби він перестав грати у футбол не надто пізно", – розповіла ще одна особа з оточення хавбека Челсі.

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