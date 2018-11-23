Канте підписав новий контракт з Челсі

Челсі оголосив про підписання нової угоди з хавбеком Н'Голо Канте. Француз виступатиме на Стемфорд Брідж ще 5 років.

Н'Голо Канте офіційно продовжив контракт з Челсі. Нова угода 27-річного француза розрахована до літа 2023 року, інформує офіційний сайт лондонського клубу.

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Раніше повідомлялось, що після підписання контракту Канте отримає найбільшу зарплату в Челсі. Попередня угода француза діяла до 2021 року.

Канте виступає за Челсі з 2016 року, перейшовши з Лестера. У складі лондонців хавбек став чемпіоном АПЛ та переможцем Кубка Англії. В поточному сезоні Канте провів 12 матчів в АПЛ та забив 1 гол.