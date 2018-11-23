toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛЬВІВ ІГОР СУРКІС

Канте підписав новий контракт з Челсі

10:40 183 Читать на русском
Канте підписав новий контракт з Челсі
Н'Голо Канте продовжив контракт з Челсі / фото: ФК Челсі

Челсі оголосив про підписання нової угоди з хавбеком Н'Голо Канте. Француз виступатиме на Стемфорд Брідж ще 5 років.

Н'Голо Канте офіційно продовжив контракт з Челсі. Нова угода 27-річного француза розрахована до літа 2023 року, інформує офіційний сайт лондонського клубу.

Скільки топ-клуби Європи витрачають на зарплату гравцям: Барселона – впевнений лідер, сенсаційний представник у топ-15

Раніше повідомлялось, що після підписання контракту Канте отримає найбільшу зарплату в Челсі. Попередня угода француза діяла до 2021 року.

Канте виступає за Челсі з 2016 року, перейшовши з Лестера. У складі лондонців хавбек став чемпіоном АПЛ та переможцем Кубка Англії. В поточному сезоні Канте провів 12 матчів в АПЛ та забив 1 гол.

Теги
Англія Челсі Челсі Н'Голо Канте Н'Голо Канте Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мане офіційно продовжив контракт з Ліверпулем
    Англія — 22 лист886 Мане офіційно продовжив контракт з Ліверпулем
8
год
:
2
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук