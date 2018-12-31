Канте: Отримую задоволення від своєї роботи на полі

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте поділився враженнями від своїх функцій на полі.

"Кристал Пелас провів великий матч з точки зору гри в обороні, але ми продовжували тиснути, тримати м'яч і раді, що вдалося забити у другому таймі. Було дуже важко в кінцівці гри, але ми билися і добилися перемоги.

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Я отримую задоволення від своєї ролі на полі та іноді намагаюся підключатися в атаку. Давід віддав мені хорошу передачу, і я радий, що мені вдалося забити лівою ногою і принести щось команді", – цитує Канте офіційний сайт Челсі.

Челсі після 20 турів займає 4 сходинку в турнірній таблиці АПЛ та має 43 очки.

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