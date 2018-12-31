Канте: Отримую задоволення від своєї роботи на полі

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"Ви знаєте, що таке карцер?" Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія
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Батько Циганкова оцінив можливість трансферу сина з Динамо в РомуУкраїна — 15:57 1008
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Ліверпуль як "найкраща команда світу", дивний матч Зінченка та Роналду в ролі рекордсмена Реала: підсумки євровікендуІталія — 15:35 1553
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Зінченко отримав погані оцінки від англійських ЗМІ і навряд чи зіграє з Ліверпулем, а трансфер в Бетіс – знову реальнийАнглія — 13:03 2124
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Роналду в Ювентусі, "Золотий м'яч" Модріча та ще 11 найбільш знакових подій 2018 року у світовому футболіСвіт — 12:00 1028
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