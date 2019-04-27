Канте може пропустити матч проти Манчестер Юнайтед

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте зазнав пошкодження і може пропустити наступний матч проти Манчестер Юнайтед.

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте може пропустити прийдешній матч 36-го туру АПЛ з Манчестер Юнайтед, інформує L'Equipe.

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Згідно з даними джерела, в попередньому матчі з Бернлі (2:2) французький футболіст отримав сильний забій ребер.

Участь хавбека "синіх" в грі з "червоними дияволами" під питанням. Матч Манчестер Юнайтед – Челсі пройде 28 квітня на Олд Траффорд.

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