Канте може не зіграти проти Норвіча – Рюдігер точно пропустить поєдинок

Участь хавбека Челсі Н'Голо Канте у матчі 3 туру АПЛ проти Норвіча перебуває під величезним питанням. Антоніо Рюдігер точно не вийде на поле.

Головний тренер Челсі Френк Лемпард повідомив, що півзахисник Н'Голо Канте може пропустити поєдинок проти Норвіча.

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"Канте отримав травму і відновлювався цього тижня. У наступні 24 години побачимо, чи зможе він вийти на поле.

Рюдігер наразі не готовий. Сподіваємось, що зможемо на нього розраховувати з наступного тижня. Педро не займався через біль, який відчував після багатьох фізичних навантажень. Нічого серйозного. Ми дали йому кілька вихідних, і зараз він добре почувається і тренувався останні 2 дні.

Хадсон-Одой виглядає гостро, але зараз треба дати йому кілька тижнів інтенсивних тренувань, щоб він набрав форму. Тоді, я сподіваюсь, він зможе бути включений у склад", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

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