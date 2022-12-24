Лондонський клуб не зможе розраховувати на низку гравців у першому матчі після відновлення сезону АПЛ. Про це повідомив Грем Поттер.

"Броя є великою втратою з точки зору часу, на який він вибув. Продовжуємо чекати Зієша та Ковачіча, вони не зіграють наступного тижня, їм потрібен час для відпочинку.

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Джеймс повернувся, Менді також відновив тренування. Наразі ми все ще залишаємося без Лофтуса-Чіка та Чілвелла. Канте деякий час не буде. Він повернеться в кінці лютого або на початку березня. У нього була операція, тому йому знадобиться не менше 4 місяців", – цитує Поттера The Athletic.

Зустріч Челсі та Борнмута на Стемфорд Брідж у 17-му турі англійської Прем'єр-ліги відбудеться у вівторок 27 грудня, о 19:30.

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