Канте готовий підписати новий контракт з Челсі – хавбек буде отримувати найбільшу зарплатню у клубі

Лондонський клуб готовий зробити француза найбільш високооплачуваним гравцем команди.

За інформацією Goal, Канте чекає пропозиції від Челсі щодо нового контракту.

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Зазначається, що "сині" вже підготувала для чемпіона світу у складі збірної Франції нову угоду, за якою він буде отримувати 290 тисяч фунтів на тиждень, що є найвищим зарплатним показником у команді.

Сторони продовжать співпрацю вже найближчим часом. Контракт буде розрахований на 5 років.

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