toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ НІМЕЧЧИНА - НІДЕРЛАНДИ

Канте готовий підписати новий контракт з Челсі – хавбек буде отримувати найбільшу зарплатню у клубі

15:00 330 Читать на русском
Канте готовий підписати новий контракт з Челсі – хавбек буде отримувати найбільшу зарплатню у клубі
Н'голо Канте / AFP

Лондонський клуб готовий зробити француза найбільш високооплачуваним гравцем команди.

За інформацією Goal, Канте чекає пропозиції від Челсі щодо нового контракту.

Челсі готує 50 млн фунтів за Алекса Сандро

Зазначається, що "сині" вже підготувала для чемпіона світу у складі збірної Франції нову угоду, за якою він буде отримувати 290 тисяч фунтів на тиждень, що є найвищим зарплатним показником у команді.

Сторони продовжать співпрацю вже найближчим часом. Контракт буде розрахований на 5 років.

Тостер для матері, молочний напій, цементна компанія: як витрачали перші серйозні гроші зіркові гравці

Теги
Англія Челсі Челсі Н'Голо Канте Н'Голо Канте
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
34
хв
Україна
19:30
Туреччина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук