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Канте: Головне, щоб Франція здолала Перу

21 червня 10:58 195 Читать на русском
Канте: Головне, щоб Франція здолала Перу
Н'Голо Канте / Getty Images

Півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте розповів про свої очікування від матчу другого туру в групі С на чемпіонаті світу-2018 проти Перу.

"Для мене головне – щоб команда здобула перемогу. Заробити 3 очки в матчі з Перу дуже важливо для нас. Ми витратили чимало сил для того, щоб потрапити на чемпіонат світу.

Франція – Перу: анонс матчу ЧС-2018

Зараз я відчуваю величезну гордість. Мені надзвичайно приємно приїхати на чемпіонат світу", – наводить слова Канте офіційний сайт ФІФА.

Збірна Франції в разі перемоги над перуанцями може достроково вийти до 1/8 фіналу ЧС-2018. У першому турі "триколірні" здолали збірну Австралії з рахунком 2:1.

Відзначимо, що поєдинок Франція – Перу відбудеться на стадіоні Центральний в Єкатеринбурзі вже сьогодні, 21 червня. Початок зустрічі о 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС-2018 2 тур

Франція - Перу: Четвер 21 червня 2018

Франція
Матч завершено
1 : 0
Перу
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Франція - Перу Перу Перу Франція Франція Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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