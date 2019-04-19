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Канте: Челсі потребує перемоги в Лізі Європи

15:28 80 Читать на русском
Канте: Челсі потребує перемоги в Лізі Європи
Н'Голо Канте / Reuters

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте прокоментував вихід його команди до півфіналу Ліги Європи.

5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
27’ Педро Родрігес
 
Томаш Соучек 26’
Петр Шевчік 51’
Петр Шевчік 55’
5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
26’ Томаш Соучек
27’ Педро Родрігес
51’ Петр Шевчік
55’ Петр Шевчік

"Ми можемо чудово завершити цю кампанію, якщо здобудемо перемогу в Лізі Європи. Це єдиний трофей, який ми можемо виграти у цьому сезоні.

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Челсі не є фаворитом турніру. Вчора ми провели хороший матч проти Славії, і зробимо все можливе, аби вийти до фіналу. Але ми не є фаворитами Ліги Європи", – розповів Канте журналістам після матчу, передає Goal.com.

Нагадаємо, Челсі у надрезультативному матчі переграв Славію (4:3) і пройшов у півфінал Ліги Європи, де зустрінетсья з Айнтрахтом.

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Теги
Ліга Європи Н'Голо Канте Н'Голо Канте Славія Прага Славія Прага Челсі - Славія Прага Челсі Челсі
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