Канте: Челсі потребує перемоги в Лізі Європи

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте прокоментував вихід його команди до півфіналу Ліги Європи.

"Ми можемо чудово завершити цю кампанію, якщо здобудемо перемогу в Лізі Європи. Це єдиний трофей, який ми можемо виграти у цьому сезоні.

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Челсі не є фаворитом турніру. Вчора ми провели хороший матч проти Славії, і зробимо все можливе, аби вийти до фіналу. Але ми не є фаворитами Ліги Європи", – розповів Канте журналістам після матчу, передає Goal.com.

Нагадаємо, Челсі у надрезультативному матчі переграв Славію (4:3) і пройшов у півфінал Ліги Європи, де зустрінетсья з Айнтрахтом.

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