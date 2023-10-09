Захисник Барселони Жоау Канселу через силу приділив увагу вболівальникам, які чекали на нього.

Повертаючись з клубної бази, португальський гравець каталонців наткнувся на фанатів, які хотіли сфотографуватися з ним. Фото хлопчаки отримали, але ще й почули від Жоау Канселу кілька різких слів.

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Захисник Барселони зупинив своє авто, побачив підлітків і сказав: "Ви мене дратуєте, кожен день одне й те саме". Попри своє незадоволення, Канселу все ж зробив фото з вболівальниками, втім, така зневажлива поведінка викликає подив.

Нагадаємо, що Жоау Канселу перебрався до Барселони в літнє трансферне вікно з Манчестер Сіті. Португалець зіграв у восьми матчах за каталонців, забивши два голи та оформивши один асист.

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